Corpo de jovem é encontrado boiando na praia do Juá, em Santarém

(Foto: Júnior Pião) – No início da tarde desta quarta-feira (02), o corpo de Caio Eduardo Costa Soares, 19 anos, foi encontrado boiando na praia do Juá, em Santarém.

O jovem, que tomava medicação controlada para esquizofrenia, estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (28/1), quando saiu da casa da sua avó, situada na Avenida Fernando Guilhon. (As informações são do O Impacto )

Informações davam conta de que Caio fora visto pela última vez com vida no bairro do Maracanã. Familiares e amigos fizeram buscas pelas proximidades e até anunciaram o desaparecimento através das redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do rapaz.

Caio Eduardo Costa Soares, 19 anos.

Segundo relatos de familiares, há 5 meses atrás o irmão de Caio também morreu afogado. O pai de Caio Eduardo afirmou que o filho ouvia a voz do irmão vindo da água.

Militares do 3° BPM estiveram no local para isolar a área e o CPC Renato Chaves foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/16:28:24

