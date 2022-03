Bando é preso com armas, munições, dinheiro e animal silvestre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os suspeitos Josiel Maues Quaresma, Antônio Maués Quaresma, Adaildo Cuimar da Costa e Robson da Costa Souza foram presos em flagrante nesta terça-feira (1º), transportando armas e um animal silvestre, dentro de uma embarcação, no Marajó, nordeste paraense. (As informações são do Debate Carajás).

