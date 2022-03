Corpo do jovem ‘Walleff” de 21 anos encontrado morto com marcas de pauladas foi sepultado em Rurópolis

(foto. Reprodução arquivo Famililiar) – Foi sepultado nesta terça-feira, 1 de março de 2022, na cidade de Rurópolis (distante 478 km de Novo Progresso), o corpo do jovem ‘Wallef Monteiro de Oliveira’, de 21 anos.

O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (01), as 11h00min no cemitério municipal daquela cidade. Ele foi encontrado morto em Novo Progresso com marcas de pauladas na cabeça, identificado ainda no domingo (27/02), pelos irmãos.

Leia mais:Jovem é encontrado morto com pauladas na cabeça, em Novo Progresso- PA

O Jovem que estava residindo em Novo Progresso com a mãe e irmãos, foi brutalmente assassinado com pauladas na cabeça, conforme relatos da família ele teve os pertences (celular,cordão,boné) levados. O jovem trabalhava para ajudar sustentar a família, não tinha antecedentes era de boa convivência, a família não sabe o que pode ter levado a cometerem este crime com o rapaz.

A polícia investiga o caso, câmeras de segurança da redondeza pode ajudar a elucidar o crime.

A motivação e circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por: Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/16:29:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...