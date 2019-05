Corpo de jovem encontrada morta no Pará será enterrado no Tocantins

Fernanda Araújo Carvalho ficou desaparecida por três dias e foi encontrada em terreno baldio. Corpo será liberado ainda na manhã desta sexta-feira (24).

Corpo de Fernanda Araújo Carvalho, de 26 anos, foi encontrado em área de mata em Paragominas, sudeste do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

O corpo da jovem tocantinense Fernanda Araújo Carvalho, de 26 anos, será velado e enterrado em Dueré, na região sul do Tocantins, onde vive a família. Ela foi encontrada morta nesta quinta-feira (23) em um terreno baldio em Paragominas (PA).

A vítima ainda está no Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberada nas próximas horas. O corpo deve chegar ao Tocantins durante a noite desta sexta-feira.

Entenda

A jovem foi encontrada nesta quinta-feira (23) em uma área de mata no bairro Flamboyant, em Paragominas, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia, o corpo estava de bruços, sem roupa e estado bem avançado de decomposição. A área onde a vítima foi encontrada fica a 100 metros de sua casa.

Fernanda estava desaparecida desde terça-feira (21). Vizinhos informaram que a vítima costumava passar todos os dias pela rua indo em direção à academia. Ela é do estado de Tocantins e tinha mudado há dois meses para Paragominas, onde morava com duas colegas.

Imagens de câmeras de segurança das casas que ficam nos quarteirões próximos da área onde o crime aconteceu podem auxiliar as investigações da polícia.

Por G1 Tocantins

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...