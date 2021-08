Corpo de jovem grávida é encontrado carbonizado no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com relato de familiares, a jovem havia sido vista pela última vez falando com um homem, que estava em um carro vermelho, em um posto de combustíveis. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar nas investigações.

Segundo a família, a jovem tinha saído de casa para ir em uma agência bancária no distrito de Quatro Bocas. Durante as buscas, os familiares souberam que o corpo de uma mulher foi levado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal, onde fizeram o reconhecimento da vítima. O corpo estava sendo liberado no início da tarde.

