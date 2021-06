Aniversário de 54 anos da Pró-Saúde reforça a importância da gestão para o êxito de hospitais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desde 2012, a entidade gerencia o Hospital Bom Pastor, principal unidade de saúde para mais de 6.000 índios que vivem em 54 aldeias da região de Guajará-Mirim, município do interior de Rondônia, já na divisa com a Bolívia.

Sistemas de aferição e gerenciamento de dados, preparo do capital humano e cuidado centrado no paciente são alguns dos pilares que resultam na sustentabilidade dos hospitais gerenciados.

Nos bastidores da gestão aplicada pela instituição, está um forte trabalho integrado que une em uma mesma estratégia as unidades administradas com o corporativo.

Um dos destaques desse trabalho tem sido protagonizado pelo Hospital de Campanha do Hangar, em Belém (PA). Com uma estrutura que envolve 220 leitos exclusivos para Covid-19, a unidade é a principal de toda a região norte do país.

HANGAR –Alta de paciente recuperado da Covid-19 no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém (PA).Foto: Comunicação: Pró-Saúde

Com um repertório que inclui a gestão de 145 hospitais localizados de norte a sul do Brasil, a associação começou a escrever sua história em 1967, na pequena cidade mineira de João Monlevade, a partir da tradição católica de cuidados assistenciais.

IEC – A Pró-Saúde gerenciou, até janeiro de 2020, o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), referência nacional em neurocirurgia. Foto: Comunicação: Pró-Saúde

You May Also Like