Exército encontra família que se perdeu em mata no Pará

João Paulo e os dois enteados estavam perdidos desde o último domingo (21)

Após quatro dias perdidos e uma área de mata fechada na zona rural de Parauapebas, sudeste paraense, o agricultor João Paulo da Silva e seus dois enteados, um de 10 anos e outro de 13 anos, foram encontrados nesta quinta-feira (25) durante operação de buscas montada com o auxílio de 44 militares da Infantaria de Selva do Exército Brasileiro. As informações são do portal Correio de Carajás.

João Paulo e as crianças estavam perdidos desde o último domingo (21) em uma área de mata próxima à vila Palmares II, zona rural da Parauapebas. Eles adentrarem na mata para colher castanhas e outros frutos, porém, acabaram se perdendo.

Veja cenas do encontro com a família:

O reforço do Exército foi possível após a chegada dos soldados a Parauapebas na manhã desta quinta-feira (25). Eles intensificaram as buscas na região onde a família estava perdida. A operação de resgate contou com mais de 50 pessoas, entre guardas florestais, militares e voluntários.

