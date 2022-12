Corpo de mototaxista é encontrado dentro de cova rasa em São Félix, no Pará

(Foto:Reprodução) – O cadáver de um homem identificado como Domingos Soares da Silva, de 48 anos, foi encontrado enterrado no matagal nas proximidades da estrada Espírito Santo, situada no São Félix II, neste domingo (4), em Marabá.

A vítima, que trabalhava como moto taxista estava desaparecida desde o dia 1º deste mês, depois de realizar uma corrida.

O fato ocorreu pela manhã, quando a equipe da delegacia de Homicídios de Marabá foi informada através do Núcleo Integrado de Operações (NIOP), pela esposa, a respeito de um corpo encontrado debaixo de um local ermo e de mata. Ela já suspeitava que era o marido, levando em consideração a roupa que ainda trajava.

No local, com a ajuda da família, o corpo foi reconhecido como sendo de Domingos. Segundo a perícia preliminar, Domingos foi atingido por pauladas na região da cabeça até a morte. Além disso, de acordo com seus parentes, a vítima havia sido vista pela última vez no dia 1º, por volta das 17h com a mesma roupa com que foi encontrada, já sem vida. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/15:52:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...