Corpo de professora é encontrado concretado no quintal da própria casa no PA

A professora aposentada Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, estava desaparecida desde terça-feira (26/7), em Belém (PA). (fotos:Reprodução)

Corpo de professora foi encontrado pela polícia –

Corpo de professora foi encontrado no quintal da casa onde vivia.

Família percebeu o sumiço da mulher e achou que ela havia sido sequestrada

Polícia descobriu o paradeiro da idosa após notar alteração no chão do quintal

Uma professora foi encontrada morta na casa onde vivia em Belém, no Pará, no último domingo (31). O corpo de Maria Mendonça Santos, de 72 anos, estava concretado no quintal da residência.

A idosa estava desaparecida desde o último dia 26 e morava sozinha. Parentes notaram que havia algo estranho quando passaram a receber mensagens do perfil dela em redes sociais com muitos erros de português, algo incomum para a professora.

Diante da desconfiança, os familiares foram até a residência de Maria e não a localizaram. No local, encontraram objetos bagunçados e perceberam a falta de joias e objetos valiosos.

Os parentes, então, contataram a polícia, acreditando que a vítima havia sido sequestrada.

Agentes encontram corpo

Polícia busca pistas de envolvidos

Os agentes foram ao local e, enquanto realizaram uma busca mais detalhada, repararam que o piso do quintal havia sido alterado recentemente.

A equipe cavou naquele lugar e localizou o corpo de Maria. A polícia, agora, trabalha para determinar como a vítima foi assassinada e o autor do crime.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (1º), que um inquérito policial foi instaurado para investigar a morte da professora aposentada Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, que foi encontrada “cimentada”. O corpo da idosa foi encontrado pelos policiais, com auxílio dos familiares da vítima, no último domingo (31), enterrado em um calçamento construído no quintal da casa dela, localizada na passagem Honorato Filgueiras, próximo à avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás em Belém. O imóvel não tinha sinais de arrombamento. As investigações são conduzidas pelos policiais da Divisão de Homicídios (DH).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado após a polícia ser acionada por familiares que visitaram a casa da vítima e identificaram a falta de bens e pertences pessoais da idosa, além do jardim substituído por uma calçada de concreto. Diligências estão sendo feitas para levantar informações sobre as motivações e identificar responsáveis pelo crime. Qualquer informação, pode ser repassada via Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/10:37:23 com informações agencias de noticias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...