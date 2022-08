Corpo é encontrado com sinais de espancamento no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará investiga o caso de um assassinato com requintes de crueldade praticado contra um trabalhador rural na madrugada do último sábado (5).

O crime ocorreu no município de Santa Maria das Barreiras, no sul do estado. As suspeitas são de que se trata de um crime de latrocínio, devido a motocicleta da vítima ter desaparecido.

A Polícia Militar da sede do município foi acionada por populares na manhã do sábado (6), ao receber a informação que na estrada vicinal que dá acesso ao porto da balsa que faz a travessia para a cidade de Araguacema (TO), havia a existência de um corpo com sinais de espancamento.

Ao chegar ao local, a guarnição militar se deparou com o corpo de um homem, jogado às margens da vicinal envolto em sangue.

Ao lado do corpo foi encontrada ainda uma pedra que possivelmente foi a arma utilizada pelo criminoso para ceifar a vida do trabalhador rural.

De acordo com informações levantadas pela polícia, a vítima, que trabalhava em uma fazenda próxima de Santa Maria das Barreiras, fora vista bebendo em um bar localizado no Setor Prego Liso, próximo à sede do município.

Horas depois, um homem foi preso e conduzido para a Delegacia do Distrito de Casa de Tábua, para prestar esclarecimento sobre o homicídio, pois segundo informações da polícia, o suspeito teria sido a última pessoa a estar na companhia do trabalhador, antes de ter sido assassinado.

A polícia segue a linha do crime de latrocínio, pois a motocicleta da vítima desapareceu.

A reportagem não conseguiu a identificação da vítima e do suspeito que foi conduzido para prestar esclarecimentos na delegacia de Polícia Civil de Casa de Tábua. (Com informações do Dol).

