Homem é preso em flagrante por ameaçar ex-companheira com uma faca, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Na madrugada do último domingo (07), por volta de 03h, um homem, identificado como Ezequiel Souza Silva Carvalho, foi preso acusado de tentativa de feminicídio, após ameaçar com uma arma branca, uma faca, sua ex-companheira no bairro Vale do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, uma guarnição da polícia foi acionada via rádio, em razão de uma denúncia que informava que um homem estaria com uma faca no pescoço de uma mulher. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram Ezequiel com a mão em volta do pescoço da sua ex, enquanto segurava uma faca escondida com a outra mão.

Ao realizarem a abordagem, o acusado resistiu muito, inclusive tentou usar a faca contra a guarnição, que teve que desarmá-lo. Com o intuito de não ser apresentado na delegacia, Ezequiel Souza ainda chegou a oferecer a quantia de R$ 6 mil via pix aos policiais.

Os policiais ainda presenciaram o acusado proferindo ameaças contra a ex-companheira. Ameaças como: “Se eu for preso você vai ver” e “Se você não for depor, amanhã eu estou solto e você vai ver”.

O homem foi encaminhado para a 19ª Seccional de Polícia Civil para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

(Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 08/08/2022/

