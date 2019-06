Corpo é encontrado enterrado em área de mata do Incra em Belém

Área onde o corpo foi enterrado (Elivaldo Pamplona / O Liaberal)

Raízes de vegetais já estavam passando por cima do corpo

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar retiraram um corpo que foi encontrado enterrado, com as mãos amarradas, em uma área do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra), na rodovia do Murutucum, s/n, no bairro do Curió-Utinga, cuja frente da sede dá à Perimetral, em Belém. Os militares chegaram no local após uma denúncia anônima nesta segunda-feira (17).

Por conta da chuva que caiu na noite desta segunda e pelo local ser de mata fechada, os militares demoraram mais de duas horas para finalizar a retirada do corpo, onde raízes de vegetais já passavam por cima.

“O Centro Integrado de Operações (Ciop) nos informou da denúncia anônima, viemos de imediato, mas a área é de difícil acesso e precisamos contar com o apoio dos bombeiros”, disse o subtenente da PM, Eli Carvalho. “Não temos como precisar quanto tempo esse corpo está enterrado, só a perícia terá essa informação, mas acredito que pelo menos há cinco dias ele já estava aí. A cova é rasa mas há raízes sobre boa parte do corpo. Dá para ver que é um homem, estava de bermudas e teve as mãos amarradas para trás”, acrescentou o militar.

A perita criminal de prenome Ivaneide também confirmou o estágio avançado de decomposição da vítima. Ela informou que a perícia fez o mapeamento do local a fim de colher possíveis vestígios e identificar os ferimentos, analisando se eles têm natureza criminal ou não. Mas não foi possível levantar tudo durante esta noite. O corpo foi levado para perícia aprofundada no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

