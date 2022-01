Motorista dorme ao volante e tomba carreta na BR-163, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A carga de soja ficou esparramada na lateral da pista asseguradora esta no local e populares aguardam a liberação para fazer a cata do (soja).

Conforme informação coletada no local pelo Jornal Folha do Progresso, o motorista divulgou que teria dormido ao volante. O motorista havia carregado em Mato Grosso e descarregaria a soja em Miritituba no Pará.

Um motorista (não identificado), conduzia uma carreta bi-trem Scania placas NRZ2D67 , carregada com soja, quando tombou Na rodovia BR 163 próximo ao aeroporto de Novo Progresso.(Foto: Jornal Folha do Progresso.)

