Camarão-da-Malásia Causa Alerta entre Pescadoresno Pará

Foto: Reprodução | Espécie gigante pode prejudicar a fauna local devido aos seus hábitos predatórios.

Uma espécie de camarão gigante, com traços em azul, vem chamando a atenção de pescadores nas últimas semanas no município de Barcarena, região metropolitana de Belém, no Pará. O crustáceo é conhecido como camarão-da-Malásia e pode ser confundido com o lagostim devido ao tamanho que pode chegar a até 32 cm de comprimento; já foram registrados casos de camarões pesando até 1 kg.

Para especialistas, esse fenômeno é prejudicial à fauna local devido aos hábitos alimentares desse animal, que costuma se alimentar de outros camarões. Na biologia, a espécie é chamada de Macrobrachium rosenbergii.

“Eles se alimentam da nossa fauna local, então isso acaba gerando um desequilíbrio. Não há predadores naturais e isso vai causar problemas ambientais. Estudos mostram que ele foi introduzido no Brasil, principalmente na nossa região, e isso vem afetando e crescendo com o passar do tempo”, destacou o biólogo Victor Hugo Costa.

Fonte: CNN Brasil

