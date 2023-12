Corpo encontrado em calçada é de estudante de 14 anos que sumiu ao ir buscar irmã em escola, diz polícia

Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, foi achada morta dois dias depois de desaparecer, em Aparecida de Goiânia. Identificação foi feita por meio de impressão digital.

Um exame confirmou que o corpo encontrado em uma calçada é da adolescente que sumiu ao sair para buscar a irmã na escola, segundo informações da Polícia Civil divulgadas na noite deste sábado (2). A estudante Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, ficou dois dias desaparecida em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Ao g1, o delegado Alexandre Câmara, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), afirma que o corpo foi encontrado envolto em um lençol. A Polícia Científica afirma que a identificação do corpo foi feita por meio de exame de papiloscópica, ou seja, por meio da impressão digital.

Antes da confirmação policial, o pai de Amélia, Willian Alves, afirmou que a vítima se tratava da filha, pois reconheceu as roupas que a adolescente vestia no dia em que desapareceu. “A calça é dela, o cabelo é dela. Eles não querem deixar eu ver agora, só lá no IML. Eu vou lá só para ter a certeza. A calça fui eu que comprei”, desabafou.

Relembre o caso

Amélia Vitória desapareceu na tarde de quinta-feira (30). A tia da adolescente, Cristiane Moreira, disse que, quando a menina saiu da casa, não levou celular, pois estava chovendo e que ela foi à pé porque a bicicleta estava estragada. “Esse é um trajeto que ela faz todos os dias há uns 3 meses”, afirmou.

Cristiane contou ainda que a família percebeu a falta de Amélia quando a escola da irmã mais nova, de 9 anos, ligou dizendo que ninguém foi buscá-la. Neste momento, a polícia começou as buscas por Amélia. Vídeos mostram a menina caminhando pelas ruas antes de desaparecer.

Fonte:g1 Goiás/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/21:27:11

