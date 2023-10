Discrição e eficiência

(Foto:Reprodução)- No mundo da climatização de ambientes, os avanços não pararam. Não só os telefones celulares, as televisões e os computadores melhoram; as inovações em equipamentos de condicionamento são evidentes a cada ano. Não é mais necessário ter um aparelho para ar condicionado nas estações frias e outro para as quentes, um único aparelho pode cobrir ambas as necessidades térmicas, bastando apertar um botão para isso, oferecendo simplicidade, conforto e estilo para a casa. O ruído dos equipamentos antigos é quase inteiramente coisa do passado. E se falamos de cuidado ambiental, o ar com tecnologia Inverter possui sistemas reguladores de velocidade que contribuem para a economia de energia e funcionam com um gás amigo da camada de ozônio.

Nova tecnologia de ar condicionado

Tecnologia de ponta em dispositivos que condicionam a temperatura das nossas casas e escritórios para torná-los mais confortáveis. E já não basta que consigam baixar os níveis térmicos ou aumentá-los conforme a necessidade. Estética, economia e quão práticos os dispositivos são ou não são importantes. As arestas de janela, por exemplo, agora estão mais compactas e menos pesadas. O catálogo é variado e pensar que os referidos aparelhos de ar condicionado de janela ou os típicos aparelhos de ar condicionado Split são as únicas opções está longe da realidade tecnológica atual.

Em estabelecimentos, hotéis, bares e escritórios já é possível observar ar condicionado split cassete, assim como o Split convencional ou mais comum, possuem duas unidades, uma externa e outra interna. Porém, o que os diferencia destes é a sua forma e claro a sua instalação. O que são condicionadores de ar split tipo cassete? São máquinas de grandes espaços que foram projetadas para instalações aéreas, discretas e estéticas. Devem estar localizados em tectos falsos, de forma que apenas a caixa frontal fique visível, conferindo à máquina uma presença minimamente invasiva nos ambientes. É um aparelho concebido para espaços muito amplos onde a distribuição uniforme do ar é apreciada e plausível.

Sabe-se que o ar muito frio fica um pouco desconfortável e por isso é um erro instalar equipamentos de condicionamento nas áreas mais baixas das paredes, por exemplo. As capacidades de qualquer um destes equipamentos serão mais utilizadas se forem colocados em altura. Agora, com os ar condicionados tipo cassete split, esse uso é muito mais completo, pois são instalados no teto. Além disso, possuem um sistema que expele o ar frio em quatro direções diferentes, conseguindo assim equidade ao climatizar os cantos do espaço com uma cortina de ar uniforme. Seu desempenho é espetacular.

E no caso das estações frias? Bem, não há problemas. A maioria dos ar condicionado do tipo cassete (você deve verificar isso antes de comprar) estão preparados para ondas de calor muito fortes e ataques de baixas temperaturas. A sua localização não causa qualquer dificuldade caso seja necessário aquecimento, uma vez que o seu sistema de aletas conduz o ar quente para baixo, garantindo assim o calor necessário. Eles são um time dos sonhos, confortáveis, discretos e eficientes. Ideal para as melhores noites em casa.

