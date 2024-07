Corpo masculino nu e em estado de decomposição é encontrado em corredor de apartamentos no bairro Floresta, em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Corpo foi encontrado na tarde deste sábado (27) após funcionários de um posto de gasolina relatarem forte odor e presença de moscas em uma escadaria de um apartamento onde, segundo a polícia, residia Valter Takeshi Oyazu.

Na tarde deste sábado (27), um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado em um corredor de apartamentos no bairro Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A Polícia Civil foi acionada pelos funcionários de um posto localizado na 4ª Rua do bairro Floresta, que relataram sentir um forte odor de cadáver e a presença de moscas na área da escada do apartamento onde residia o senhor Valter Takeshi Oyazu. Ao chegar no local, a equipe encontrou o portão de entrada trancado com um cadeado pelo lado de dentro, o que exigiu o arrombamento para ter acesso ao imóvel.

Ao subir a escadaria, a equipe se deparou com um corpo em avançado estado de decomposição, muito inchado e de bruços, tornando impossível o reconhecimento imediato. Alguns documentos pessoais encontrados no local indicam que o corpo pode ser do senhor Valter Takeshi Oyazu.

A presença do Instituto Médico Legal (IML) foi solicitada para a remoção e perícia do corpo, a fim de confirmar a identidade da vítima e determinar as causas da morte. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

