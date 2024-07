Criminosos disfarçados de policiais civis roubam carga de balsa na Comunidade Nazaré II, em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Segundo informações, criminosos se identificando como policiais civis, armados e usando coletes e capuzes, em uma lancha, teriam obrigado a balsa a ancorar na comunidade, onde cometeram o roubo e fugiram. O caso foi registrado na última quinta-feira (25) e está sendo investigado pelas autoridades.

Na última quinta-feira (25), um roubo de carga de uma balsa foi registrado na Comunidade Nazaré II, em Itaituba, sudoeste do Pará.

As guarnições do distrito de Campo Verde, junto com as equipes da CIME e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram deslocadas para a área. Durante a madrugada, diligências foram realizadas no local descrito, incluindo patrulhas via rio conduzidas pelo Tenente Barros, em uma lancha, na tentativa de cercar os criminosos. No entanto, os suspeitos já haviam fugido para um destino desconhecido.

Durante as investigações, foram encontrados vestígios do crime, como marcas de veículos na beira do rio Tapajós, na Comunidade Nazaré II, onde a balsa transportando a carga foi roubada. De acordo com relatos de moradores, indivíduos em duas lanchas, se identificando como policiais civis, armados e usando coletes e capuzes, forçaram a balsa a ancorar no local. Houve intensa movimentação de veículos durante a madrugada, e os criminosos desligaram o gerador da comunidade para evitar ser denunciados.

O responsável pela balsa informou que havia rastros da carga através de um rastreador, mas, ao chegar ao local indicado, não foi encontrado nenhum sinal da carga.

Após a operação, as equipes retornaram para Itaituba. As autoridades continuam investigando para encontrar os responsáveis pelo roubo.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/17:39:14

