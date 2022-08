Corpos de garimpeiros mortos na fronteira com a Venezuela são trazidos por aeronave para RR

Corpo de Oswald Figueira Suarez foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista — Foto: Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Entre as vítimas estão quatro homens e uma mulher. A suspeita é que guardas venezuelanos assassinaram as vítimas no último domingo (7) para roubá-las. Uma das vítimas foi identificada como Oswald Figueira Suarez, de 31 anos.

Os corpos de cinco garimpeiros mortos na Venezuela foram deixados por uma aeronave na região de Campos Novos, em Iracema, na tarde dessa quarta-feira (10). Após a chegada, uma funerária resgatou os cadáveres. A suspeita é que guardas venezuelanos assassinaram as vítimas no último domingo (7) para roubá-las.

Eles foram assassinados em uma área de garimpo na região do Taboca, fronteira do Brasil com a Venezuela. Imagens que circulam nas rede sociais mostram o momento em que os corpos são deixados enrolados em sacos pretos em Campos Novos.

Entre as vítimas estão quatro homens e uma mulher. Um deles foi identificado como Oswald Figueira Suarez, de 31 anos. O homem era da Venezuela e a família soube da morte através de redes sociais.

O corpo dele foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde os familiares aguardam a liberação. As suspeitas é que todos foram mortos com tiros na cabeça de fuzil.

Segundo Raiza Suarez, mãe de Oswald, as famílias brasileiras pagaram para trazer os corpos. A mulher não soube informar a quem pertencia a aeronave.

O homem morava na Venezuela com a esposa e o filho e o corpo será levado para o país após a liberação. Não há informações sobre as demais vítimas. (C0m informações do g1 RR — Boa Vista).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

