Dupla é presa por roubar equipamentos de igreja no Pará

Os dois foram apontados pelo frequentadores do templo religioso como suspeitos do crime. Na casa deles uma parte do furto foi recuperado

Ultimamente os criminosos não têm dispensado ninguém, muito menos instituições religiosas, absolutamente tudo pode ser alvo de cobiça de assaltantes e veem no crime uma forma de ganhar dinheiro fácil.

Dois homens identificados como Paulo Roberto Correia da Silva e Marlisson dos Santos da Silva foram presos na manhã desta quinta-feira (11), acusados de furtar uma igreja no município de Primavera do Pará, região sudeste do estado.

A Polícia Militar foi acionada após o furto de uma mesa de som e dois microfones serem percebidos. A guarnição deslocou até a casa dos suspeitos onde foi encontrado uma mesa de som e uma extensão oriundos do furto.

A dupla foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil junto com todo material apreendido para a tomada das medidas cabíveis. (Com informações do Wesley Rabelo).

12/08/2022

