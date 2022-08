Inter dá vexame, perde 3 pênaltis e é eliminado no Beira Rio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do FOLHAPRESS).

Com três defesas, o goleiro do Melgar foi o responsável pela classificação da equipe.

Depois de um primeiro tempo em que o Inter pressionou bastante, a etapa final mostrou forças iguais. Gabriel acabou expulso e o time gaúcho até passou por momentos de perigo, algo difícil de imaginar depois da supremacia apresentada no início. O 0 a 0 repetiu o placar do jogo de ida e levou a decisão aos pênaltis.

O Internacional está eliminado da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (11), o time gaúcho perdeu nos pênaltis após empatar por 0 a 0 com Melgar, no Beira-Rio. O goleiro Cáceda brilhou defendendo três cobranças.O adversário na disputa por um lugar na final será o Independiente del Valle, do Equador.

