Integrantes de facção criminosa são presos em Cachoeira do Arari com armas e drogas — Foto: Reprodução/Agência Pará

Policiais identificaram que a organização se trata de uma espécie de recrutamento, afim de selecionar pessoas para praticar infrações penais e depois distribuírem entre si.

Uma ação da polícia civil, definida como “Operação Discipulus”, conseguiu prender dois acusados de participação em uma facção criminosa, na quarta-feira (31), no município de Cachoeira do Arari, arquipélago do Marajó. Acusados foram encontrados com armas e drogas.

Os policiais identificaram que a organização se trata de uma espécie de recrutamento, afim de selecionar pessoas para praticar infrações penais, além de uma uma divisão de tarefas para alcançar vantagens ilícitas, a serem distribuídas entre os integrantes.

Durante a prisão em flagrante foram encontrados com os suspeitos: cinco celulares, cinco cartuchos de munições deflagradas, duas de prata e certa quantidade de droga, entre maconha e óxi.

Operação teve excito após um procedimento instaurado pela polícia e o pedido da prisão preventiva, busca e apreensão aceitos pela Justiça. O delegado Artur Maurício, coordenador da operação afirmou que “A equipe passou muito tempo monitorando, fazendo trabalho de campana, relatórios para identificar os envolvidos”.

O delegado ainda ressalta a importância das denúncias pela população de Cachoeira do Arari, como forma de coibir o crime organizado e o tráfico de drogas.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/17:02:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...