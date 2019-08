SEMAS – PA divulga processo seletivo

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará abre 118 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de processo seletivo simplificado nº 02/2019 – PSS destinado a selecionar profissionais de nível fundamental, médio e superior.

As 118 vagas são para os cargos de Técnico em Gestão de Meio Ambiente: Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenheiro Civil, Engenharia Química, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Geologia, Engº de Produção, Engº de Pesca e Pedagogia; Técnico em Gestão Pública: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística; Técnico em Gestão de Informática: Ciência da Computação e Engenharia da Computação; Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Infraestrutura, Auxiliar Operacional e Motorista.

As vagas serão para as cidades de Belém, Altamira, Marabá, Redenção, Santarém, Itaituba e Paragominas.

As remunerações variam de R$ 998,00 a R$ 2.809,37, sendo acrescidas de benefícios. A carga horária para os aprovados será de 30 horas semanais.

Inscrições

As inscrições estarão abertas do dia 28 de agosto até o dia 02 de setembro de 2019 e deverão ser efetuadas, exclusivamente, no site www.sipros.pa.gov.br. Não haverá taxa de inscrição.

Seleção/Validade

A seleção constará de inscrição, análise documental/curricular e entrevista. O seletivo terá a validade de três meses.

Edital

O edital completo deste processo seletivo pode ser acessado em SIPROS.

Por Márcia Andréia

