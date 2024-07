Correios abrem vagas para carteiros em todo o Brasil

Seja um carteiro: Concurso dos Correios com inscrições em breve! | Divulgação

Um novo concurso dos Correios foi oficialmente confirmado no início de julho. Para o preenchimento de 3,2 mil vagas imediatas e efetivas, especialmente para o nível operacional da posição do Mail Carrier.

Vale a pena lembrar que o último aviso de abertura foi lançado em 2011, há mais de 10 anos. De acordo com o presidente da Correios, a atual escassez de pessoal é de cerca de 4 a 5 mil cargos. No entanto, o representante disse que há prioridades.

“(…) No primeiro momento, as vagas serão preenchidos pelos carteiros, que cobrem todos os municípios do país”, anunciou ele. A ideia é que o aviso de abertura do novo concurso seja publicado em agosto para melhorar os pontos de entrega da empresa pública em todo o país.

A medida é vista como uma prioridade, pois a estimativa é chamar os candidatos aprovados no final deste ano, provavelmente em dezembro. Mesmo que a maior vaga esteja focada na carreira do Mail Carrier, também haverá oportunidades para outras posições.

Aviso confirmado e posições esperadas

O aviso de abertura para a carreira do Mail Carrier provavelmente será lançado em agosto. Ainda não há informações específicas sobre o comitê organizador ou outros procedimentos relacionados. As notícias devem ser anunciadas em breve.

O que sabemos, no entanto, é que a empresa pública também pretende lançar outro aviso destinado a cargos de Analista, o que exigirá um diploma completo de ensino superior na área desejada. Em outras palavras, haverá oportunidades para Advogados, Arquitetos, Engenheiros, etc.

Em geral, espera-se que os Correios ofereçam cerca de 3,2 mil vagas imediatas e eficazes. Há também a possibilidade de formar uma lista de reserva para posições específicas, mas os detalhes só serão anunciados quando as competições forem efetivamente lançadas.

Programa de Demissão Voluntária (PDV)

Além do anúncio de uma nova competição pública, a Correios também confirmou um Programa de Demissão Voluntária (PDV). O representante da empresa afirmou que a decisão veio a pedido dos funcionários da ETC (Correios and Telegraphs Company).

No entanto, é importante notar que este novo programa de demissão ainda deve ser aprovado pelas entidades competentes, especificamente a Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais (SEST).

De acordo com a proposta preliminar, os funcionários da equipe que são considerados “ativos” no momento da demissão serão elegíveis. Eles também devem atender a requisitos específicos, como:

– Idade maior ou igual a 55 anos e menor que 75 anos;

– Ter um mínimo de 25 anos de serviço efetivo nos Correios;

– Tenha pelo menos 36 meses de remuneração, considerando os últimos 60 meses.

Os requisitos devem ser atendidos até o último dia do mês anterior ao prazo para inscrições no programa.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/16:39:46

