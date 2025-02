PF, FAB, Gefron-MT e PM-MT apreendem 500 kg de skunk após aeronave com irregularidades realizar pouso forçado

Foto: Reprodução | O pouso foi realizado em área rural próxima a Manacapuru, no Amazonas

Cuiabá/MT. A Polícia Federal, em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), o Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron-MT) e a Polícia Militar de Mato Grosso (PM-MT) deflagrou em 2/2 uma operação integrada de enfrentamento ao tráfico de drogas, resultando na apreensão de aproximadamente 500 kg de Skunk. A ação foi conduzida a partir do compartilhamento de informações entre as forças de segurança, que possibilitou a identificação, por meio de monitoramento aéreo, de uma aeronave circulando no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo.

A FAB e a Polícia Federal acompanharam a aeronave até que, seguindo os protocolos institucionais, foi iniciado o procedimento de interceptação. Durante a operação, a aeronave realizou um pouso forçado em área rural próxima ao município de Manacapuru, no estado do Amazonas. Embora o piloto tenha conseguido fugir do local após incendiar a aeronave, uma equipe da Polícia Federal apreendeu o carregamento de drogas antes que as chamas consumissem o avião.

Essa ação integra o esforço conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, e as investigações seguem em curso, com especial atenção à prisão das lideranças e à descapitalização das organizações criminosas.

