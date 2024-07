Correios anunciam Concurso Público com 3,2 mil vagas imediatas: Saiba mais!

(Foto:Reprodução) – Após mais de uma década sem abertura de novos editais, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT anunciou, na última segunda-feira (01/07), um novo concurso público que promete movimentar o cenário de trabalho nacional. O pronunciamento oficial da empresa veio acompanhado de notícias que põem fim à longa espera por oportunidades na estatal, que atravessa um período de notável carência de pessoal.

O novo concurso visa ao preenchimento de 3,2 mil vagas imediatas e efetivas, focando primordialmente no cargo de Carteiro, essencial para a manutenção e expansão dos serviços da empresa por todo o país. Este anúncio foi feito diretamente pelo presidente dos Correios, que destacou a importância de revitalizar os quadros da empresa diante de uma defasagem que se aproxima de 5 mil cargos.

O que esperar do novo concurso dos Correios?

A previsão é que o novo edital seja lançado já em agosto deste ano, trazendo uma renovação esperada por muitos. Ainda sem detalhes específicos sobre a banca organizadora ou os trâmites exatos, a expectativa é que essas informações sejam reveladas em breve, mantendo os interessados em constante expectativa.

Quais são as vagas do concurso dos Correios?

Além do foco nos Carteiros, o novo concurso dos Correios também contemplará vagas para outros cargos, incluindo posições que exigem nível superior completo. Candidatos qualificados poderão concorrer a cargos como Advogado, Arquiteto e Engenheiro, entre outros, que são vitais para a operação e planejamento estratégico da empresa.

Como será o programa de desligamento voluntário dos Correios?

Paralelo ao anúncio do concurso, a direção dos Correios também revelou a proposta de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Este programa é direcionado a empregados ativos que cumpram critérios específicos de idade, tempo de serviço e histórico de remuneração. Tal iniciativa visa otimizar o quadro funcional e abrir espaço para a inclusão de novos talentos através do concurso.

*Idade: Entre 55 e 75 anos.

*Tempo de serviço: Mínimo de 25 anos nos Correios.

*Remuneração: Baseada nos últimos 60 meses de trabalho.

Este movimento estratégico da ECT vem em um momento crucial, buscando não apenas preencher vagas essenciais, mas também revitalizar e modernizar a operação logística essencial para o Brasil. Acompanharemos de perto as próximas etapas desse grande processo de seleção que promete ser um dos mais concorridos dos últimos anos.

Fonte:Perfil.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/14:44:02

