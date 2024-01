Colisão entre carreta e moto deixa dois mortos na rodovia Transamazônica, em Marabá.

O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (14), por volta das 2h40. As causas do sinistro ainda são desconhecidas.

Uma mulher e um homem, ainda não identificados, morreram após uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta, na madrugada deste domingo (14), na rodovia BR-230, também conhecida Transamazônica, em Marabá. Ambas as vítimas eram ocupantes da moto. O sinistro foi registrado por volta das 2h40, em frente ao 5º Grupamento Bombeiro Militar (5º GBM). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local do acidente para levantar as primeiras informações no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas até o momento. Segundo informações do portal Debate Notícias, a mulher morreu ainda no local do acidente, enquanto o homem, que era o condutor da moto, foi levado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) ainda com vida, mas em estado grave. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o impacto da batida, a moto foi parar embaixo da carreta, que estava carregada com uma carga de manganês. Logo após o choque, os dois veículos pegaram fogo. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Até por volta das 7h, os bombeiros ainda operavam no local realizando o rescaldo do incêndio. Por conta do acidente, a PRF precisou desviar o trânsito no trecho.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, o motorista da carreta supostamente dirigia em alta velocidade, uma vez que só parou o veículo 100 metros após o ponto da colisão. No entanto, essa versão não foi confirmada oficialmente pela PRF.

Equipes da Polícia Científica também foram acionadas para realizar a remoção do cadáver da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos devidos procedimentos de perícia. Até o momento, não se tem informações do estado de saúde do motorista da carreta. Ele fugiu do local e, ate o momento, ainda não foi localizado, segundo a PRF.

Em nota, a Polícia Civil, informou que “por meio da Seccional de Marabá, tomou conhecimento do caso e realizou apurações na nvenida Transamazônica, onde uma das vítimas morreu. A segunda vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O condutor do veículo evadiu do local do acidente”. “A PC realiza diligências e aguarda o resultado de perícias”, finaliza o comunicado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/09:31:46

