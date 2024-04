Grupo de madeireiras que atuam no PÁ e MT entra em recuperação judicial por dívidas de R$ 88 milhões e publica lista de credores

Grupo de madeireiras entra em recuperação judicial por dívidas de R$ 88 milhões e publica lista de credores – (Foto:Ilustrativa /Reprodução)

Após declarar dívidas de R$ 88 milhões, grupo de produtores rurais que atuam no plantio de culturas, criação de gado e comércio de madeira, nos municípios de Alta Floresta, Apiacás e Novo Progresso entrou em recuperação judicial, por decisão da juíza Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível de Sinop.

No dia 3 de março, por intermédio do advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros, Elaine Alessandra Pinheiro, Prime Woods Comércio de Madeira Ltda e Madeirão Comércio e Beneficiamento de Madeiras Eireli – EPP ajuizou o pedido de recuperação.

No dia 25 a Justiça emitiu intimação sobre o deferimento da medida e oficiou os credores com a publicação da respectiva lista. Dentre as maiores dívidas destacam-se os R$ 22 milhões com o Banco do Brasil, R$ 11.827.882,26 junto à Três Tentos Agroindustrial S.A., os R$ 3 milhões junto à Fiagrill S.A. e os R$ 6,2 milhões com o Banco Itaú. Veja a relação completa do passivo ao final da matéria.

Ao fazer o pedido à Justiça, o grupo revelou os motivos de sua crise financeira, provenientes do acúmulo de dívidas em razão de empréstimos, somados à crise da Covid-19 e a instabilidade do cenário econômico a nível mundial.

Apontou que cumpre os requisitos necessários para o processamento da recuperação, ressaltando que tem condições de soerguimento e manutenção da fonte produtiva. Com isso, pediram o deferimento da recuperação, que foi atendido pela magistrada no último dia 18.

RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE I – TRABALHISTA:

FRANCOAR GUIMARÃES DA COSTA, R$ 4.305,56;

VICTOR GABRIEL DA ROSA, R$ 3.450,00;

RAFAEL SCHULZ DOS SANTOS, R$ 6.027,78;

LUIS CLAUDIO CAMARGO DE LARA, R$ 972,22;

MATEUS HENRIQUE QUADROS DE LARA, R$ 388,89;

JOSÉ MARIA DE CAMPOS, R$ 5.183,89;

REGINA RIBEIRO DOS SANTOS, R$ 3.444,44;

REINALDO LIESEMBERG, R$ 2.759,17;

CÉLIO MARIA VARGAS, R$ 6.544,44;

ERIK MARIANO DA SILVA, R$ 1.950,00;

JHONNY CASTANHA DREHER, R$ 1.950,00;

RIQUELME PINHEIRO GUTH, R$ 1.950,00;

KATIA DOS SANTOS OLIVEIRA, R$ 1.540,00;

ADMILSON OLIVEIRA MARTINS, R$ 3.013,88;

ALEX SANDRO SOUZA SILVA, R$ 5.610,78;

ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA, R$ 5.610,78;

ANTONIO CLEUDE LARANJEIRA, R$ 4.843,00;

DIOGENES DA SILVA BASTOS, R$ 7.760,30;

ELVIS MOREIRA, R$ 1.628,94

FRANCISCO RODRIGUES PESSOA, R$ 2.714,89;

FRANCISCO SOARES DUARTE, R$ 7.269,75;

GERALDO BORGES DE SOUZA, R$ 5.610,78;

JESSICA CARLINE LIARTE BUENO, R$ 5.610,78;

JORGE GOMES DA SILVA, R$ 7.417,61;

JOSÉ BATISTA DE LIMA JUNIOR, R$ 7.760,30;

JOSÉ LUIZ DA SILVA NETO, R$ 4.843,22;

LEANDRO ALVES HAGDON R$ 7.974,72;

LEANDRO MARCOS DA SILVA, R$ 3.438,86;

MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA, R$ 4.524,82;

MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS, R$ 4.530,75;

MARCOS OLIVEIRA, R$ 2.615,58;

MATEUS BARBOZA, R$ 4.843,22;

MICHAEL JAMESON DE SOUZA QUEIROZ, R$ 3.027,01;

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, R$ 1.718,56;

RAMON RAQUEL FARIAS DE SOUSA, R$ 4.010,43;

ROGELIO LAUVERS R$ 5.610,78;

RUBENS FELIX ARANTES, R$ 1.918,03;

SERGIO DE SOUZA FERREIRA, R$ 5.979,56;

SIDINEI JORGE CARRION, R$ 4.843,22;

VALDEVIR ROCHA DE LIMA, R$ 3.905,82;

WILLIAN CICERO DA SILVA, R$ 2.843,28;

HEVELYN LOPES BORGES, R$ 350,00;

CREDORES DA CLASSE II GARANTIA REAL:

EDUARDO ALVES MARÇAL, R$ 1.500.000,00;

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA, R$ 994.816,91;

REGINALDO CARLOS DUENHA, R$ 1.002.516,00;

CREDORES DA CLASSE III QUIROGRAFÁRIA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 4.215.200,00;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 4.969.950,00;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 4.877.725,00;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 384.000,00;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 1.397.700,00;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 2.000.000,00;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 4.300.000,00;

BANCO DA AMAZONIAR$ 543.875,00;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 560.000,00;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 939.601,74;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.270.335,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.398.424,25;

CNH, R$ 1.170.000,00; CNH, R$ 567.600,00;

CNH, R$ 578.000,00; CNH, R$ 2.532.000,00

BANCO ITAÚ, R$ 6.200.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 2.999.011,72;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 2.199.920,15;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 2.717.290,74;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.534.460,90;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 239.375,57;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 2.002.542,70;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 2.000.000,00;

BANCO DA AMAZONIA R$ 845.420,03;

BANCO DA AMAZONIA, R$ 752.830,64;

FIAGRILL S.A, R$ 3.779.572,73; FIAGRILL S.A, R$ 2.861.250,00;

FABIANI AGRÍCOLA, R$ 170.000,00;

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A R$ 1.413.000,00;

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS R$ 1.762.639,20;

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A, , R$ 446.376,00;

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A, R$ 11.827.882,26;

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, R$ 94.500,00;

MARÇAL ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, R$ 1.800.000,00; BANCO DO BRASIL S.A, R$ 15.000,00;

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, R$ 127.500,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 300.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 782.444,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 15.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 150.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 150.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.000.000,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.435.500,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 959.780,25;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 641.025,00;

BANCO DO BRASIL S.A, R$ 1.336.500,00;

EXTREMA AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, R$ 17.100,00;

EXTREMA AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, R$ 3.990,00;

AGRO RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, R$ 143.640,00;

*CREDORES DA CLASSE IV ME EPP:

AUTO MULTIPEÇAS LTDA ME, R$ 450,00;

PAULINO & ZANCO LTDA EPP, R$ 1.950,00;

CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME, R$ 850,00;

JOÃO Z. LERNER ME, R$ 553,00;

CREDORES EXTRACONCURSAIS: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, R$ 2.000,00;

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PFN MT, R$ 37.468,15;

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2024/07:16:46

