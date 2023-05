Vídeo: capivara Filó é solta na beira de rio após deputada invadir Ibama

Capivara Filo é devolvida ao habitar natural, após disputa entre Agenor Tupinambá e o Ibama – (Foto:Reprodução)

Capivara Filó ficou famosa nos vídeos do influenciador Agenor Tupinambá, o que levou a uma disputa com o Ibama

Após a deputada estadual Joana Darc (União-AM) invadir uma instalação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Manaus para recuperar uma capivara, Filó foi devolvida ao seu habitat natural neste domingo (30/4). O animal silvestre ficou famoso nas redes sociais do influenciador digital Agenor Tupinambá, que mora à margem de um rio em Autazes (AM).

O jovem ficou conhecido por mostrar, nas redes sociais, a rotina com a capivara e acabou sendo multado pelo Ibama em R$ 17 mil. Ele foi denunciado pela ativista de causa animal Luisa Mell, por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

De acordo com um trecho da decisão da Justiça, publicada em uma rede social pela deputada Joana Darc (União Brasil), o juiz plantonista Márcio André Lopes Cavalcante ressaltou que Agenor “vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta e com os animais ali existentes”.

A decisão diz ainda: “Não é a Filó que mora na casa do Agenor. É o autor que vive na floresta, como ocorre com outros milhares de ribeirinhos na Amazônia, realidade muito difícil de ser imaginada por moradores de outras localidades urbanas no Brasil”.

Com isso, o juiz concedeu a “tutela provisória de urgência” do animal até que o caso tenha um desfecho. Ele determina ainda que o Ibama entregue o animal imediatamente.

Ele foi obrigado, por determinação do Ibama, a entregar a capivara Filó na última quinta-feira (27/4). Além disso, o influenciador foi multado em R$ 17 mil por diversos crimes ambientais, entre eles deixar morrer uma preguiça real, espécie da fauna silvestre, praticar abuso contra a capivara e manter em cativeiro tanto a capivara quanto um papagaio, para obter suposta vantagem financeira. Ele negou as acusações.

O caso repercutiu nas redes sociais, sendo abraçado, principalmente, por lideranças da direita. Influenciadores, parlamentares e demais representantes desse espectro político foram às redes sociais defender Agenor, aproveitando a situação para tecer críticas ao Ibama e, de quebra, alfinetar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão favorável a devolução de Filó a Agenor foi assinada na madrugada deste domingo. Ela determinou a entrega do animal a Agenor, que ficou autorizado a fazer transporte da Filó, para devolução ao habitat natural do animal silvestre.

Dessa forma, Joana Darc foi ao local e apontou aos funcionários do órgão ambiental o descumprimento de decisão judicial, como argumento para pegar de volta o animal. Eles, porém, ainda não tinham sido notificados judicialmente.

Nas redes sociais, Agenor aparece ao lado da deputada comemorando a decisão. “Eu queria agradecer cada um de vocês que está com a gente desde o começo. A vitória é nossa, mais uma vez o amor venceu”, disse o infuencer.

