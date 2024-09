Fã paga R$ 77 mil a mãe de santo para libertar Deolane

Mãe Michelly da Cigana e Deolane | ( Foto: Reprodução Instagram )

O trabalho em uma casa de religião é semelhante a um confessionário na igreja; deve ser totalmente sigiloso e manter a mais completa discrição,” afirmou a mãe de santo.

Uma mãe de santo é uma líder espiritual e sacerdotisa dentro das religiões de matriz africanas, como o Candomblé e a Umbanda. Ela é responsável por conduzir cerimônias, rituais e oferendas, além de orientar e aconselhar os membros da comunidade. A mãe de santo também pode desempenhar papéis de cura espiritual e de resolução de problemas pessoais, servindo como intermediária entre os fiéis e os orixás ou entidades espirituais cultuadas.

A Mãe de santo Michelly da Cigana revelou em entrevista ao site da Band que foi contratada por uma fã de Deolane Bezerra para realizar um trabalho espiritual com o objetivo de ajudar a influenciadora a sair da prisão.

Segundo Mãe Michelly, uma fã anônima pagou R$ 77 mil pelos serviços e pediu sigilo sobre a contratação. No entanto, a fã autorizou a divulgação da informação na internet, desde que sua identidade não fosse revelada.

“O trabalho dentro de uma casa de religião é como um confessionário na igreja, ele tem que ser sigiloso e ter discrição total”, explicou Mãe Michelly.

A entrevistada afirmou que o trabalho realizado é direcionado especificamente para Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, que também se encontra presa atualmente. Ela não forneceu detalhes sobre a natureza exata do trabalho espiritual.

Mãe Michelly da Cigana é conhecida por suas aparições em programas de TV e por se apresentar como uma médium e curandeira. Sua entrevista sobre o suposto trabalho contratado para ajudar Deolane Bezerra gerou polêmica e especulações nas redes sociais.

