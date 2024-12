Polícia dos EUA prende suspeito de matar CEO de seguradora em Nova York

Atirador foi flagrado por uma câmera de segurança dentro de um carro — Foto: Reprodução/Redes sociais

Atirador fugiu após o crime, na semana passada, e está sendo procurado desde a quarta-feira (4). Suspeito foi identificado como Luigi Mangione, de 26 anos.

A polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, prendeu o suspeito de ter matado o CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare em Nova York, nesta segunda-feira (9). Ele foi identificado como Luigi Mangione, de 26 anos, segundo as autoridades.

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, morreu após ser baleado em frente a um hotel de luxo em Manhattan na quarta-feira (4). O atirador conseguiu fugir, e a polícia de NY estava há dias fazendo uma grande operação de busca, com helicópteros, cães farejadores, análise de câmeras e até mergulhadores.

Mangione foi detido em uma unidade do McDonald’s em Altoona, na Pensilvânia. A cidade fica a 375 km de Nova York. Ele foi preso com uma arma similar à usada no crime, além de documentos de identidade falsos.

“Até agora, a informação que estamos recebendo de Altoona é que a arma parece ser uma arma fantasma que pode ter sido feita em uma impressora 3D, capaz de disparar uma bala de 9 mm”, disse Joseph Kenny, chefe dos investigadores de Nova York.

A polícia informou que um dos documentos falsos encontrados com o suspeito foi usado pelo atirador para fazer check-in em um hostel de Nova York antes do crime. Roupas que estavam com o homem, incluindo uma máscara facial, também são semelhantes às usadas pelo atirador.

Segundo as autoridades, a polícia foi acionada por uma testemunha que deu descrições que batiam com as do homem que estava sendo procurado.

Policiais revelaram ao jornal “The New York Times” que o homem preso escreveu um manifesto criticando os planos de saúde dos EUA.

Nesta segunda-feira, a polícia disse que encontrou um documento de três páginas com textos sugerindo que Mangione tinha “má vontade em relação às empresas americanas”. A declaração ainda falava sobre a motivação e a mentalidade do suspeito.

Os registros apontam que Mangione nasceu no estado de Maryland e teve passagens pela Pensilvânia, onde fez faculdade, além da cidade de São Francisco, na Califórnia. O último endereço conhecido dele era em Honolulu, no Havaí.

O Departamento de Polícia de Nova York informou que acredita que o atirador tenha agido sozinho. Além disso, as autoridades disseram que, aparentemente, o atirador não estava tentando fugir do país.

O suspeito ainda será interrogado por investigadores da Polícia de Nova York.

A prisão do suspeito acontece um dia depois de a polícia de Nova York ter divulgado duas novas fotos do homem que assassinou Thompson. Qualquer informação que levasse à prisão do criminoso, foragido desde quarta-feira (4), poderia render uma recompensa de R$ 300 mil, paga pelo FBI, e de outros R$ 60 mil, ofertados pelas autoridades de segurança da cidade.

➡️Onde aconteceu o disparo? Thompson, de 50 anos, morreu após ser baleado em frente a um hotel de luxo em Nova York, nos Estados Unidos, por volta de 6h45 de quarta-feira (4), pelo horário local. O prédio fica na ilha de Manhattan e próximo de vários pontos turísticos da cidade, como o Central Park.

A principal hipótese é que o criminoso tenha deixado a cidade de Nova York em um ônibus logo após o assassinato.

Na sexta-feira (6), uma mochila do foragido foi descoberta no Central Park pelos investigadores depois de uma grande varredura por lagos, poços e bosques. A polícia não revelou o que havia na bolsa.

Identidade desconhecida

Os investigadores tentam apurar se o atirador poderia ser um funcionário descontente ou um cliente da seguradora, afirmou o chefe de detetives Joseph Kenny.

A polícia tem vídeos do homem entrando em uma estação de ônibus, mas não tem imagens dele saindo, o que leva a acreditar que ele deixou a cidade, afirmou Kenny.

O atirador fez questão de esconder a identidade com uma máscara durante quase todo o tempo, inclusive durante o ataque e enquanto comia, mas deixou um rastro de evidências.

Como aconteceu o crime?

O atirador chegou a Nova York no dia 24 de novembro e disparou contra Thompson 10 dias depois, fora da conferência anual de investidores de sua empresa, em um hotel a apenas alguns quarteirões do Radio City Music Hall e do Rockefeller Center.

O atirador desceu de um ônibus que partiu de Atlanta e fez várias paradas ao longo do caminho, informou o chefe dos detetives. A polícia não explicou onde ele pegou o ônibus. Os investigadores têm uma lista de passageiros, mas nenhum deles precisou fornecer um documento de identidade ao embarcar.

Os investigadores acreditam que o suspeito usou um documento de identidade falso. Eles também estavam tentando obter informações de um celular encontrado ao longo da rota de fuga do atirador.

Foto sem máscara

Fotos do suspeito, tiradas no saguão de um albergue na Upper West Side de Manhattan, parecem ser a única vez em que ele removeu a máscara, explicou o chefe dos detetives. As imagens mostram o homem sorrindo no saguão de um albergue onde se hospedou.

“Não vamos resolver isso em 60 minutos. Estamos passando cuidadosamente por cada pedacinho de evidência que conseguimos encontrar. Eventualmente, quando a prisão for feita, teremos que apresentar todos esses fatos a um juiz e jurados, então estamos tomando nosso tempo, fazendo tudo direito e garantindo que vamos alcançar justiça para essa vítima e encerramento para sua família.”

Quem era o CEO?

Thompson trabalhava na UnitedHealth Group havia 20 anos. Desde 2021, ele dirigia a divisão de seguros da empresa, a United Healthcare. Como CEO, o executivo liderava um negócio que oferece cobertura de saúde para mais de 49 milhões de norte-americanos.

O executivo morava em Minnesota e estava em Nova York para a conferência anual de investidores da empresa. A UnitedHealth cancelou o evento que havia acabado de começar após a notícia.

A United Healthcare é a maior fornecedora de planos para a versão privada do programa de saúde Medicare do governo dos Estados Unidos. Esse pacote é voltado para pessoas com 65 anos ou mais.

O grupo como um todo é um dos maiores do mundo em receita e tem negócios em vários países. No Brasil, a UnitedHealth foi dona da operadora de planos de saúde Amil até 2023.

