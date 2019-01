Pai preso por estuprar filha de 13 anos deixa a prisão e mata a menina

O suspeito havia saído da prisão na terça-feira (2), segundo informou a ex-mulher. Ela disse em depoimento que o homem era acusado de estuprar a filha e abusar sexualmente da irmã dela e estava preso desde junho. Por:Notícias ao Minuto Brasil Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil chegou ao local do crime e foi surpreendida por um menino de seis anos que pedia socorro e contou que o pai havia matado a irmã. De acordo com o G1, Horácio Nazareno Lucas já havia sido preso anteriormente por estuprar a filha e a cunhada.

