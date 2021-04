Correios são incluídos no Programa Nacional de Desestatização

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

O Congresso Nacional ainda precisaria aprovar a concessão, a partir do marco legal dos serviços postais. No fim de fevereiro, o presidente Bolsonaro foi pessoalmente à sede do Legislativo para entregar o projeto de lei.

De acordo com o decreto, a concessão à iniciativa privada, de modo contínuo e com modicidade de preços, terá direito à gerência de

O decreto assinado perlo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que inclui a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) no Programa Nacional de Desestatização, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 14

