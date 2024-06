Corretor de grãos é suspeito de aplicar golpe de R$ 400 milhões em produtores e empresas do agronegócio em Rio Verde (GO)

Suspeito de aplicar golpes contra produtores rurais, em Rio Verde, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Segundo a Polícia Civil, corretor entregava contratos ou cheques como forma de garantia aos produtores, recebia os grãos e não efetuava os pagamentos. Até o momento, seis vítimas já registraram queixas contra o corretor.

Um corretor de grãos é suspeito de aplicar golpes que, se somados, podem chegar a R$ 400 milhões em produtores e empresários do agronegócio em Rio Verde, no sudoeste do estado, informou a Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pelo caso, Danilo Fabiano, o corretor entregava contratos ou cheques como forma de garantia aos produtores, recebia os grãos e não efetuava os pagamentos.

O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as investigações, o corretor enviou um e-mail na manhã da quinta-feira (20) às vítimas, informando que estava sofrendo ameaças, que estava impossibilitado de retornar a Rio Verde e que havia quebrado financeiramente, causando prejuízos a “grandes amigos”.

“Eu vou voltar um dia e honrar cada um de vocês e vou pagar a todos”, informava o e-mail, que tem a veracidade investigada pela polícia. Até o momento, seis vítimas já registraram boletins de ocorrência contra o corretor na polícia.

A polícia trabalha com a hipótese de que mais produtores tenham sido vítimas do corretor. As investigações apontam que o suspeito já atuava no mercado do agronegócio há cinco anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que já está em posse das informações necessárias sobre o caso e que está tomando as medidas cabíveis. Informou ainda que, aguarda reunir mais informações sobre o suspeito para repassar à imprensa.

Fonte: G1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2024/18:25:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...