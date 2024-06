Empresário esfaqueia esposa 17 vezes em SP após alegar traição: “Matei”

Foto: Reprodução | Dadie Barbosa Alves, de 39 anos, esfaqueou mulher na região do peito e costas; ele alegou suposta traição como estopim do crime.

O empresário Dadie Barbosa Alves, de 39 anos, matou a esposa com pelo menos 17 facadas, na noite dessa quarta-feira (19), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi em flagrante por feminicídio.

A prisão ocorreu no apartamento onde o casal morava, minutos após Carla de Oliveira Vieira, 29, ser levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha, onde morreu.

Guardas civis municipais que prenderam o empresário afirmaram, em depoimento à Polícia Civil, que Dadie confessou o crime. Segundo infomações, elle é um dos proprietários de um restaurante de comida japonesa na zona norte da capital paulista.

“Matei ela. Fui traído, por isso matei”, teria afirmado o empresário, enquanto era algemado.

Irmão caçula de Carla, o administrador Kaic Vieira, 25, afirmou em depoimento residir junto com o casal, no mesmo apartamento onde houve o crime. Ele disse ter ouvido a irmã e o cunhado discutindo no quarto. Após alguns minutos, percebeu que o bate-boca havia “evoluído para agressões”.

Facadas no peito e costas

Kaic, então, abriu a porta do quarto do casal. Nesse instante, disse ter testemunhado o cunhado em cima da irmã, entre o guarda-roupas e a cama, dando facadas no peito dela. Ele conteve Dadie e conseguiu levar Carla até a cozinha.

“De repente, Dadie surgiu novamente e desferiu mais três golpes de faca nas costas de Carla”.

A vítima desmaiou e Kaic gritou por socorro. Ele ficou com uma das mãos ferida, com um corte, ao tentar defender a irmã.

