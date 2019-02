Portal da Cidade – Obra abandonada se tornou ponto de abrigo para usuários de drogas e prostituição em Novo Progresso

População ironiza obra e mostra o descaso.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Morador , Advogado leitor do Jornal Folha do Progresso disse que o Portal da Cidade é uma vergonha para o município, quem fez quem idealizou devem ser punidos. Para o bacharel em direito, que passa diariamente pelo local [PORTAL DA CIDADE],disse que a obra não tem significado algum de estar naquele local, e que se tornou ponto de abrigo para usuários de drogas em pleno acesso para o lago municipal em Novo Progresso. A Prefeitura tem que agilizar e derrubar [tirar] esta parafernália o quanto antes, isto muito feio ,ridículo e assustador, passei por lá outro dia flagrei um casal de homossexual trançando durante o dia, imagina o que não acontece a noite naquele escombros, divulgou. Valor da Obra; De acordo com os documentos públicos , a obra custou a importância de R$ 195 mil reais,o idealizador da obra, foi a ex-vereadora Sara Royer (PSDB) e construido no governo da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), com recurso de emenda parlamentar através do Ministério do Turismo em contra partida de mais R$ 25 mil reais do cofre do municipio , os idealizadores não levaram em conta a questão de localização, a obra se tornou um entrave sem sentindo naquele local.

A obra foi construída em 2012 em madeira bruta [tinha em abundância], construção simples com base em concreto para fixa-la, o município contratou empresa para levantar [construir] a obra que nunca foi aproveitada e/ou inaugurada por não ter sentido.

O Valor total que ultrapassa os R$200 mil , podem não ter sido aplicado na obra. Ela faz parte de denunicias contra a má aplicação do dinheiro publico pelo municpio de Novo Progresso e tramita na justiça, ainda sem solução!

“Nós que moramos e temos empreendimentos aqui estamos prejudicados. O local é ponto de apoio para usuários de drogas, está juntando lixo, a obra não explica naquele local”, relatou Advogado.

Populares postaram no Facebook o descaso da obra A ideia da obra partiu da ex-vereadora Sara Royer em 2009. Em busca nos documentos oficias da Câmara Municipal destaca a indicação da ex-vereadora Sara Royer do PSDB, que conseguiu através de emenda parlamentar o montante de R$ 195 (cento e noventa e cinco mil reais) para executar obra. O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a ex-vereadora Sara Roer do PSDB que afirmou ser autora do documento requerendo a construção da obra e relatou o objetivo; SARA: O objetivo do Portal era na entrada da cidade. Além de dar as boas vindas, o objetivo era ter uma sala p prestar serviço de informações sobre a cidade, locais dos comércios….

SARA: material com a história da cidade….

SARA: entrega de jornais, revistas sobre as notícias da cidade

SARA: as decepções foram a mudança do local, o abandono e o desperdício de recursos públicos

SARA: lembrei agora, q na época, não podia fazer o portal na BR segundo o DNIT

SARA: mas quem sabe melhor sobre isso é o Dantes arquiteto

Embora o recurso foi empenhado em 2010 coube a Prefeita da época Madalena Hoffmann a execução da obra.

Ex-Prefeita Madalena Hoffmann (PSDB) repassou ao Jornal Folha do Progresso as seguintes informações;

MADALENA: O portal foi mudado de local , porque o Dnit não aprovou fazer na BR por ser uma rodovia federal , como o projeto já estava pronto , e o recurso alocado , vindo do ministério do Turismo, fizemos uma avaliação e para nao perder o recurso tomamos a decisão de alocar ele para outro lugar , devidamente aprovado pela caixa econômica instituição que li Era a os recursos , e como Era do ministério do Turismo, escolhemos a entrada do nosso complexo turístico , já que da acesso aos principais pontos de mais frequência popular , como o ginásio, estádio, lagos , prefeitura etc. Mas me parece que o município, (gestores) não consideram a obra como municipal , pois não a zelo no local , desde a minha saída da gestão pública deixando ele sem nem uma manutenção, e a minha saída já está completando 7 anos . Obrigada

Outro Lado A Prefeitura de Novo Progresso, repassou ao Jornal Folha do Progresso que obra não foi mexida e não tem como investir, ela é alvo de fiscalização do MPF [MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL] , a ex-prefeita responde pela aplicação do recurso , enquanto tiver neste trâmite nem desmanchar pode,argumentou. Quanto a pavimentação da rua , a Prefeitura prepara orçamento para recuperar e pavimentar com nova camada asfáltico as ruas em torno ao lago municipal. A obra está completamente abandonada e carece de uma série de incentivos financeiros para reparos.

Por: Adecio Piran para o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...