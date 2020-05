Covid-19- Detran realizou barreiras de fiscalização em Novo Progresso

A operação se estende em diversos município do estado.(Foto:reprodução)

Durante a operação de abordagem, condutores e pedestres receberam orientações de prevenção. A operação em conjunto com agentes de saúde foi voltado para a conscientização das pessoas quanto à importância do isolamento social nesse período de pandemia. “Nossas ações não são fixas. Estamos percorrendo o Estado a fim de atingir toda a população paraense e alcançar o índice de isolamento social necessário para conter o avanço da doença”, explica Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran.

A ação nestas áreas monitorou a circulação das pessoas nas ruas, aferiu a necessidade de tráfego e realizou abordagens de orientação.

As ações do Detran, em caráter mais rígido e punitivo, seguem até o dia 24 de maio no Pará.

