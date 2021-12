COVID-19: número de casos continua aumentando no município e gera preocupação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Especialista orientam para as medidas sanitárias preventivas DEVEM ser mantidas. As recomendações de distanciamento, higienização de ambientes, das mãos, o uso de máscaras e outros comportamentos preventivos, continuam fazendo a diferença para evitar a propagação do vírus.

“Após um logo período sem a doença, muitos casos começaram a aparecer e continuam com maior número de transmissão e contaminação nos núcleos familiares. Nesta terça-feira, 7 de dezembro de 2021, 21 novos casos foram diagnosticados com a doença. Entre eles uma criança de 1 ano e de 3anos, e um idoso de 65 anos. Ainda segundo o boletim 16 não foram vacinados!

