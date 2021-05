CPI da Covid se prepara para abrir ‘caixa-preta’ de contratos do governo

CPI quer quebrar sigilo do ex-secretário de Comunicação, tanto financeiro quanto de mensagens – (Foto:Reprodução/Agência Brasil)

O comando da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid quer abrir o que chama de “caixa-preta” nos contratos do governo com prestadores de serviço da área da comunicação, após o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, nesta quarta-feira (12). Ele é o quinto a depor.

A Comissão apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da covid-19 e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. O ponto central que a CPI começou a questionar é sobre o estímulo a mensagens defendidas pelo presidente em relação ao “Kit Covid” e contra o isolamento social.

O tema será foco de perguntas dos senadores e também de investigações que se abrem a partir da fala de Wajngarten.

Com isso, a CPI quer quebrar o sigilo do ex-secretário de Comunicação, tanto financeiro quanto de mensagens. Segundo o G1, os requerimentos de quebra de sigilo de Wajngarten, tanto pessoa física quanto de duas de suas empresas, já estavam prontos na noite desta terça-feira (11).

Um dos senadores que fazem parte do comando da CPI afirma que é preciso rastrear contratos das empresas do ex-secretário e também aqueles assinados por Wajngarten quando comandava a área da comunicação do governo Bolsonaro.

Para este integrante, é preciso saber se recursos públicos foram usados para irrigar blogueiros e meios de comunicação que promoveram a desinformação – defendendo o kit covid, sem eficácia para a doença, e atacando prefeitos e governadores que tomavam medidas de restrição à circulação.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

