Servidor flagrado em sexo no carro oficial da prefeitura de cidade do Pará é demitido

Em nota, a atual gestão de Tailândia esclareceu que o vídeo é antigo – (Foto:Reprodução/Internet)

O servidor da prefeitura de Tailândia, cidade do Nordeste do Pará, que foi flagrado em sexo explícito com uma mulher dentro do carro oficial do Município, foi demitido pela gestão do prefeito Macarrão (MDB). O vídeo viralizou nas redes sociais nessa terça-feira (11).

Em nota, a atual gestão esclareceu que o vídeo é antigo e que só teve conhecimento das imagens agora, no momento de sua divulgação. O trabalhador filmado, que mantinha contrato em regime temporário, foi demitido.

“Nossas ações no momento estão voltadas para a pandemia, vacinação e salvar vidas”, disse a nota.

O ato ocorreu em um ambiente de circulação pública, aparentemente. Pelas imagens, o casal não parece se importar com um possível flagrante, já que o veículo não tem sequer película.

LEIA TAMBÉM:Casal é flagrado fazendo sexo em carro oficial da prefeitura

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...