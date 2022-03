CPI DO DITRANP – Vereadores instauram inquérito de investigação em Novo Progresso

Após várias denúncias de abuso de autoridade, pagamento de propinas e outras irregularidades incluindo o furto de uma moto do pátio do DITRANP (Divisão de Trânsito), vereadores instalam CPI em Novo Progresso. (Foto: Arquivo)

Dois servidores do DITRANP já foram afastados da função, sob acusação de furto de uma motocicleta POP no pátio do órgão municipal em Novo Progresso.

“A oportunidade para quem sentiu e/ou foi lesado pelo órgão fazer denuncia”!

A comissão Parlamentar de Inquérito ficou composta pelos vereadores SAMUEL OLIVEIRA BORTOLIN (Presidente), JULIANO SIMIONATO (Relator), e MAGNO COSTA CARDOSO (Membro) com a finalidade de fiscalizar, apurar irregularidades e denúncias de atividades realizadas pela DIVISÃO DE TRÂNSITO DE NOVO PROGRESSO – DITRANP. Devido à quantidade de reclamações de munícipes não formalizadas até o momento, a Câmara Municipal de Novo Progresso irá receber nos próximos 30 (trinta) dias, a partir de 08/03/2022, reclamações e denúncias para serem formalizadas e devidamente investigadas pelos Vereadores da Câmara Municipal, para providências legais cabíveis.

As comissões parlamentares de inquérito (CPIs) se destinam a investigar fato relevante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do município. Têm poderes de investigação equivalentes aos de autoridades judiciais.

Outro Lado

Em nota a imprensa o secretário Municipal de Indústria e Comercio Gestor da pasta do Trânsito em Novo Progresso, argumentou que abriu sindicância interna para apurar o desaparecimento da motocicleta Pop 110cc de cor branca.

Ainda conforme o secretário Fabiano Andreacci dois servidores estão afastados da função (Não divulgou nomes).

Leia na íntegra a nota

