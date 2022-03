PC PA: Polícia Civil abre 113 vagas em 11 cidades paraenses

(Foto:Reprodução) – Processo seletivo PC PA anuncia oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior de escolaridade.

Segue em andamento mais um processo seletivo PC PA, dessa vez destinado ao preenchimento de 113 vagas para técnicos e assistentes na Polícia Civil do Pará. Conforme edital nº 001/2022, todas as oportunidades divulgadas são para provimento temporário, com vagas imediatas (47) e de cadastro reserva (66). (As informações são de Líria Rezende).

Os profissionais selecionados serão lotados nos seguintes municípios: Belém e Região Metropolitana, Marabá, Paragominas, Breves, Altamira, Itaituba, Redenção, Tucuruí, Capanema, Abaetetuba e São Félix do Xingu.

Processo seletivo PC PA: vagas

Entre as 47 vagas imediatas ofertadas, duas são devidamente destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Confira as oportunidades divulgadas:

Níveis médio e técnico

Vencimento de R$ 1.100,00 + gratificação, com jornadas de 30 horas semanais/seis diárias:

Assistente Administrativo (nível médio);

Assistente de Informática – Técnico em Manutenção (nível técnico);

Assistente de Informática – Técnico em Rede (nível técnico).

Nível superior

Vencimento de R$ 1.560,76 + gratificação, com jornadas de 30 horas semanais/seis diárias:

Técnico em Gestão de Informática – Desenvolvedor;

Técnico em Gestão de Informática – Analista de Redes.

Edital PC PA: inscrições gratuitas

Interessados terão somente dois dias para efetuar as inscrições, de 23 a 24 de março de 2022, pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

Na ocasião, os candidatos deverão enviar toda a documentação pessoal e comprobatória (profissional e acadêmica) exigida pelo certame.

Processo seletivo PC PA: etapas

Após a inscrição com envio da documentação solicitada, estão previstas duas fases da seleção simplificada, a começar pela análise curricular e documental.

Serão convocados para a última etapa, a entrevista pessoal, somente os primeiros classificados na fase anterior.

Saiba mais

O certame é válido por um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da Polícia Civil do Estado do Pará.

Outras informações sobre o processo seletivo PC PA podem ser acessadas no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas diretamente ao Fale Conosco, canal disponibilizado pela comissão organizadora.

