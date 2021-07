CRB vence o Vila Nova e entra no G4 da Série B do Brasileiro

CRB e Vila Nova duelaram neste domingo pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Maceió, o time de Allan Aal venceu por 2 a 1, com gols de Alan James e Diego Torres. Alan Grafite fez para os visitantes.

Com o resultado, o CRB entra no G4 da tabela, ficando na quarta posição, com 20 pontos. Já o Vila Nova cai para a 12ª colocação, com 14.

No primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos. Guilherme Romão cruzou para a área, Diego Torres dominou e só ajeitou para Alan James mandar para o fundo das redes.

Na segunda etapa, aos três minutos, Diego Torres ampliou para os alagoanos. Erik roubou a bola, entrou na área e cruzou rasteiro para argentino mandar de canhota para o fundo do gol.

Aos 40, os goianos diminuíram com Alan Grafite, que empurrou para as redes após cruzamento de Formiga. Já nos acréscimos, o autor do gol dos visitantes acabou sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Na próxima rodada, o CRB visita o Coritiba, na quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Vila Nova, por sua vez, recebe o Brusque, na quarta, às 16h (de Brasília).

Por:gazeta Esportiva

