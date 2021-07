Mulher morre em ambulância após grave acidente na Rodovia Transamazônica BR-230

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 18/07/21, por volta das 07h00, na Rodovia Transamazônica BR-230, na altura do km 90, entre os municípios de Uruará e Rurópolis, sudoeste do estado, entre uma ambulância e um caminhão.

Segundo informações, apuradas pelo Blog do Junior Ribeiro, o acidente envolveu uma ambulância de placa QOJ/0249, que trafegava do município de Uruará com destino ao município de Itaituba, quando na altura do km 90 bateu de frente na traseira de um caminhão que transportava um trator e estava parado as margens da rodovia, com problemas mecânicos, e sem a devida sinalização.

O motorista do caminhão não foi encontrado no local, já o motorista da ambulância com um passageiro que estava ao seu lado foram levados para o município de Rurópolis em estado grave. Uma mulher que estava sendo transportada na ambulância, morreu após o acidente. A causa do acidente pode ter sido a intensa poeira no local.

Fonte: Junior Ribeiro

Reportagem em Atualização

Fotos: Reprodução Blog do Junior Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...