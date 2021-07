Galhardo decide contra o Juventude e Internacional volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Depois de cinco jogos sem vencer no Brasileiro, o Internacional reencontrou o caminho para os três pontos neste domingo. O Colorando recebeu o Juventude, no Beira-Rio, e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol anotado por Thiago Galhardo.

Jogando em casa, o Inter apostou os minutos iniciais na pressão diante do adversário. Com dificuldades para sair jogando, o Juventude acabou errando e criando oportunidades contra o próprio patrimônio. As principais chances caíram no pé de Taison, que não soube aproveitar.

Na primeira, o meia recebeu de Galhardo e finalizou para fora. Na segunda, o meia foi de encontro ao goleiro Carné e a bola ficou com o adversário. A terceira vez foi com assistência de Paulo Victor, mas Taison finalizou mais uma vez fora do alvo.

Com dificuldades na transição e vendo o Inter crescer no jogo, o Juve se postou de forma reativa e apostou todas as fichas no contra-ataque. Foi dessa forma que os visitantes conquistaram o escanteio – aos 33 minutos, Wescley quase fez um gol olímpico, e Rafael Forster completou para o gol. O VAR entrou em ação e encontrou uma mão do zagueiro na bola.

O Juventude cresceu no jogo, mas no troca-troca ninguém conseguiu balançar a rede e as equipes foram para o vestiário com o empate sem gols no placar.

No segundo tempo, o Inter precisou de cinco minutos para surpreender os visitantes e abrir o marcador em Porto Alegre – com cruzamento de Heitor, Thiago Galhardo apareceu para cabecear com sucesso ao fundo do gol.

Com a vantagem no marcador, o Inter conseguiu administrar a situação para não sofrer no setor defensivo. O placar mínimo permaneceu graças a boa atuação de Marcelo Carné, que na reta final evitou novos os gols adversários em outras três oportunidades.

Ainda aos 33 minutos, Guilherme Castilho trombou com Palacios e deixou o chileno no chão. O VAR entrou em ação e recomendou o árbitro analisar no monitor, o que resultou em cartão vermelho para o jogador alviverde.

No desespero, o Juventude deu um último aperto no Inter. Ainda assim, a defesa colorada se mostrou organizada o suficiente para não dar espaço e nem levar qualquer susto dos visitantes.

O Internacional volta a vencer depois de cinco jogos no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha chega aos 14 pontos e ultrapassa o próprio Juventude, que soma 13 até aqui. Ainda na parte de baixo da tabela, as duas equipes respiram e tentam se afastar da zona de rebaixamento.

O Inter define a classificação para as quartas de final da Libertadores no meio de semana, diante do Olimpia. Depois visita o Furacão no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Juve volta a campo somente na segunda-feira, dia 26, contra a Chapecoense.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

