CREA celebra 90 anos de lutas e conquistas no Pará

Presidente CREA-PA (Foto: Reprodução/CREA-PA)

Cerimônia trará homenagens e lançamentos.

As nove décadas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) serão comemoradas em cerimônia realizada no Theatro da Paz, no dia 18 de junho. O evento acontece às 19h e relembra a trajetória de atuação da entidade que foram essenciais para o desenvolvimento do Conselho, no estado. Um dos momentos mais especiais, será o lançamento do livro “90 anos do CREA-PA: desafios impulsionam a transformação”, que reúne detalhes das lutas e conquistas da entidade.

Além do lançamento previsto, com o objetivo de valorizar e reconhecer o esforço de todos que ajudaram nesta caminhada, haverá um momento dedicado a homenagear nomes e personalidades importantes na história do conselho. Algumas figuras homenageadas, foram essenciais para tocar projetos importantes, a exemplo das construções de edifícios, estradas, pontes e outras obras que possibilitaram o desenvolvimento do nosso estado.

Agora em novos tempos, o conselho se moderniza para acompanhar as inovações, mas, também para poder auxiliar os paraenses e o desenvolvimento do estado da melhor forma, no que descrevem como um processo de rejuvenescimento democrático. O Crea conta com mais de 60 mil profissionais atualmente, representado na figura da sua presidente Adriana Falconeri, a primeira mulher a liderar a entidade em seus 90 anos de atuação.

“A jornada histórica do CREA-PA reflete a minha própria trajetória. Comecei como atendente, conheci de perto as realidades e desafios dos nossos profissionais, e hoje, honrosamente, ocupo o cargo de presidente”, ressalta Adriana.

Para a gestora, a sua prioridade tem sido estreitar os laços entre os profissionais, promovendo projetos e iniciativas que visam suprir as demandas da sociedade. “Estar à frente do CREA-PA é uma honra e um privilégio indescritível. São 90 anos de história, de lutas e de tradição, que nos inspiram a continuar avançando, sempre com o compromisso de construir pontes e não muros, pois quem ergue pontes encontra caminhos para seguir e companhias para compartilhar”, define Falconeri.

