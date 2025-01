Jovem é atacado com golpes de facão em Altamira | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada deste domingo (05), no bairro Nova Altamira, em Altamira.

Um jovem de 21 anos, identificado como Joab Álvares Monteiro, foi atacado com golpes de facão na madrugada deste domingo (05), no bairro Nova Altamira, em Altamira, sudoeste do Pará. Após ser ferido, ele conseguiu fugir do agressor e procurou ajuda em uma lanchonete que fica entre a Avenida Castelo Branco e a BR-230, onde desmaiou devido aos ferimentos. O caso ocorreu por volta das 00h10, e a vítima teve ferimentos profundos em várias regiões do corpo, como o rosto e os braços.

Testemunhas relatam que Joab chegou correndo, já ferido, e caiu dentro da lanchonete, buscando refúgio. A mãe da vítima, que foi chamada ao local, informou que o jovem havia saído para visitar um amigo antes do ataque. Ela não soube esclarecer as razões do ocorrido e afirmou que não havia recebido nenhuma informação sobre ameaças ou brigas envolvendo o filho.

A motivação do crime ainda é um mistério, uma vez que ninguém na região testemunhou quem teria cometido a agressão. A Polícia Militar iniciou as investigações, mas, até o momento, o autor dos golpes segue desconhecido. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada, em estado grave, para o Hospital Regional da Transamazônica.

A Polícia Militar segue realizando diligências e buscas nas proximidades do local do crime para tentar identificar o agressor. Testemunhas estão sendo ouvidas, e as autoridades aguardam imagens de câmeras de segurança na área que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do ataque.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/06:43:44

