Criança de 1 ano e 7 meses morre após ser esquecida dentro do carro pelo pai

Um bebê, de apenas 1 ano e 7 meses, morreu depois ter sido esquecido dentro do carro da família. A tragédia abalou Curitiba, no Paraná. A criança passou mais de nove horas dentro do automóvel do pai.

De acordo com o delegado Rodrigo Rederde, responsável pela investigação do caso no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Núcria), o pai teria se esquecido de levar a criança à escola e, infelizmente, ela acabou ficando trancada dentro do veículo das 8h às 17h.

Após perceber o bebê silêncio no carro, o pai seguiu diretamente para o trabalho e percebeu somente ao retornar para casa. Ainda segundo os relatos do delegado Rederde, a criança ainda estava viva quando o pai a encontrou e ele imediatamente tentou prestar socorro. No entanto, a criança acabou falecendo pouco depois.

O pai não foi indiciado ou preso até o momento, mas a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso em todas as circunstâncias. A corporação informou em nota que o pai pode responder por crimes de abandono de incapaz com resultado de morte ou por homicídio culposo e aguarda os laudos para determinar a causa exata da morte do bebê.

A polícia não encontrou indícios de maus-tratos anteriores nos registros da Polícia Militar do Paraná. O pai será interrogado novamente, assim como outras testemunhas, para esclarecer todos os detalhes desse triste acontecimento que comoveu a cidade.

