Afinal das contas, essa placa existe ou não existe?

Uma foto que há tempos circula nas redes sociais, continua causando polêmica sobre a sua existência ou não. (Foto:Reprodução Jornal do Caminhoneiro)

Nela, aparece a distância das principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Cuiabá.

O que chama a atenção dos internautas, é a distância que essas capitais ficam em relação ao ponto onde a placa está.

Para se ter uma ideia, em extensão latitudinal, o Brasil possui os pontos extremos localizados ao norte, no Monte Caburaí, na nascente do rio Ailã, em Roraima; e, ao sul, no Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. A distância entre esses dois pontos extremos de norte a sul é de 4.394 km.

No entanto, na placa, é descrito que a distância dela em relação à Porto Alegre, por exemplo, é de 5.045 quilômetros via rodovias. Mesmo considerando que essa distância não é em linha reta, há um pouco de exagero nessa medição.

A placa de fato existe e fica localizada na BR-163, em frente ao 8° Batalhão de Engenharia de Construção, de Santarém, no Pará.



De Cuiabá (MT) a Santarém, pela BR-163, de fato, são exatamente 1.759 quilômetros.

Já para as demais capitais, a placa informa uma distancia superior à verdadeira.

*Santarém (PA) até Brasília (DF) são 35 h (2.468 km) via BR-230.

*Santarém (PA) até o Rio de Janeiro (RJ) 51 h (3.685 km) via BR-163

*Santarém (PA) até São Paulo (SP) 45 h (3.283 km) via BR-163

*Santarém (PA) até Curitiba (PR) 48 h (3.516 km) via BR-163

*Santarém (PA) até Florianópolis (SC) 53 h (3.820 km) via BR-163

*Santarém (PA) até Porto Alegre (RS) 55 h (3.914 km) via BR-163

Como a placa existe há anos e já foi até substituída por um modelo novo, possivelmente, a primeira vez que a medição foi realizada, a distância considerava outras rotas e rodovias.

Quando foi substituída, os responsáveis não se deram conta da alteração e mantiveram as distâncias como antigamente.

Para efeito de curiosidade, a distância entre as duas cidades ligadas por rodovias federais com a maior distância, é entre Pacaraima (Roraima) e Chuí, no Rio Grande de Sul. O trajeto mais rápido por rodovia é de 5.846 quilômetros.



