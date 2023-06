Enem 2023: Pará é o sexto estado com mais inscritos no país

Os mais de 3,9 milhões de inscritos representam um aumento de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226. (Foto:Reprodução)

O Estado, que registrou quase 230 inscritos, perde no número de participantes no Enem 2023 apenas para o Ceará (242.964), Rio de Janeiro (282.300), Bahia (324.272), Minas Gerais (358.599) e São Paulo (590.759)

Dos 27 estados brasileiros, o Pará é o sexto com mais inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. O balanço, divulgado e registrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostra que o Estado possui 229.179 estudantes inscritos a participarem do Enem 2023, perdendo apenas para o Ceará (242.964), Rio de Janeiro (282.300), Bahia (324.272), Minas Gerais (358.599) e São Paulo (590.759). O país contabiliza mais de 3,9 milhões de participantes registrados, um aumento de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2%, em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Segundo os dados do Inep, mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano são 1,4 milhão (35,6%). Entre os inscritos, 620.250 (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano que vão fazer o Exame como treineiro. Outros 17.443 (0,4%) também são “treineiros”, visto que não cursam nem concluíram o ensino médio.

A maior parte dos participantes tem 17 anos de idade (21,5%), seguida de perto pela faixa etária que vai de 21 a 30 (20,8%) e pelo grupo que possui 18 anos (20,8%). Os inscritos com 16 ou menos correspondem a 10,6%. Já quem tem 19 representa 10,2%. As pessoas de 31 a 59 anos são 9,4%. A faixa de 20 anos concentra 6,4% do total e os sexagenários, 0,3%.

O Instituto aplicará o Enem 2023 em 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No portal do Inep é possível encontrar uma página com as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

